carcerati un aiuto dal sindacato

La Cgil ha deciso di intervenire per difendere i diritti dei detenuti, in risposta alle condizioni spesso difficili nelle carceri. Durante un incontro a Milano, i rappresentanti sindacali hanno analizzato le problematiche più urgenti, evidenziando come le carenze strutturali colpiscano soprattutto le persone in attesa di giudizio. La discussione ha portato alla luce casi di sovraffollamento e mancanza di servizi adeguati, che coinvolgono direttamente i reclusi della provincia.

"I diritti non si arrtano", concreto l'impegno della Cgil sulla tutela di chi si ritrova in carcere. A far emergere il quadro della situazione in provincia un momento di confronto a Milano. "Il protocollo in vigore a Varese ha una notevole valenza istituzionale, essendo stato sottoscritto in forza della volontà del prefetto che è riuscito nell'intento di coinvolgere le parti sociali e le istituzioni – ha dichiarato Francesco Vazzana, responsabile del Dipartimento politiche sociali della Cgil –. La finalità condivisa è quella di identificare percorsi atti al reinserimento personale e sociale dei detenuti, concetto non scontato sebbene previsto dalla Costituzione.