Caposiena al vetriolo contro l' ex consigliere Pistillo richiamo delle opposizioni | Perso il profilo super partes

Rosa Caposiena, presidente del Consiglio comunale di San Severo, ha criticato duramente l’ex consigliere Pistillo, accusandolo di aver perso il ruolo di figura imparziale. La sua presa di posizione arriva dopo alcune dichiarazioni dell’ex esponente di maggioranza, che aveva commentato recenti decisioni amministrative. Caposiena ha scritto un messaggio diretto sui social, evidenziando come Pistillo si sia lasciato andare a commenti troppo faziosi. Le opposizioni reagiscono, chiedendo chiarimenti e sottolineando la perdita di neutralità del consigliere.

Scontro a distanza tra la presidente del Consiglio comunale di San Severo e il consigliere che ha rassegnato le dimissioni un mese fa Un post al vetriolo della presidente del Consiglio comunale di San Severo Rosa Caposiena accende le polemiche. Nel mirino, l’ex consigliere Ciro Pistillo. “Quando era in maggioranza, quel poco tempo che mi è capitato di starci insieme, non emetteva suono. Un fantasma”, ha scritto del consigliere che un mese fa ha rassegnato le dimissioni. E ancora: “Se avesse avuto coraggio faceva il consigliere d’opposizione, ma evidentemente non sapeva fare né l’uno e né l’altro”.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Il consigliere comunale di maggioranza a San Severo, Ciro Carmine Pistillo, ha annunciato le proprie dimissioni, citando come motivazioni la mancanza di trasparenza e fiducia nell'amministrazione.