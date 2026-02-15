Capcom pianifica Resident Evil fino al 2030 | nuovi giochi e remake in arrivo per i fan dell’horror

Capcom annuncia che continuerà a pubblicare nuovi giochi di Resident Evil fino al 2030, spinta dall’interesse crescente dei fan e dai risultati commerciali. La casa giapponese ha in programma di lanciare anche remake e titoli collaterali, puntando a mantenere alta l’attenzione sulla serie. Nei prossimi anni, i giocatori potranno aspettarsi novità ogni anno, tra cui rinnovate versioni di capitoli classici e produzioni originali. Un esempio concreto è il prossimo remake di uno dei capitoli più amati, previsto entro il prossimo anno.

Resident Evil: Capcom punta al 2030 con una roadmap ambiziosa. Capcom, il colosso giapponese dei videogiochi, starebbe pianificando un futuro a lungo termine per la serie Resident Evil, con l’obiettivo di rilasciare un nuovo capitolo principale ogni anno fino al 2030. Questa strategia, emersa da indiscrezioni dell’insider Dusk Golem, prevede un potenziale Resident Evil 10 nel 2029 e si basa sull’alternanza tra nuove storie e remake dei classici, consolidando il successo del franchise. Un piano decennale per l’horror più iconico. L’industria videoludica è in fermento per questa possibile roadmap.🔗 Leggi su Ameve.eu Resident Evil Showcase, Capcom annunciata data e ora del nuovo evento su Resident Evil Requiem Capcom ha comunicato la data e l'orario del prossimo Resident Evil Showcase, un evento dedicato principalmente a Resident Evil Requiem. Capcom ha annunciato il nuovo Resident Evil Showcase: includerà annunci sulla saga horror Capcom annuncia il ritorno del Resident Evil Showcase, un evento imperdibile per gli appassionati della celebre saga horror. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: La campagna di Resident Evil Requiem manterrà la durata standard classica, garantisce il direttore di Capcom; Si prevede che Capcom rilascerà una nuova versione di Code Veronica nel 2027 dopo il debutto di Requiem su console; La produzione di Resident Evil Requiem è iniziata sei anni fa in segreto, rivela il direttore di Capcom; Capcom rivela tutte le piattaforme per giocare al nuovo Resident Evil Requiem; vedere l’elenco completo. Resident Evil 10 sarebbe già nei piani, a quanto pareResident Evil potrebbe continuare a ricevere nuovi capitoli con cadenza annuale fino al 2030, incluso quindi Resident Evil 10. msn.com Le date di uscita di Resident Evil Requiem DLC e Resident Evil 10 potrebbero essere più vicine del previstoUn nuovo aggiornamento da parte di un insider di Capcom sarebbe una notizia gradita per i fan dell'horror. Dusk Golem anticipa che l'editore sta dando priorità al DLC Resident Evil Requiem, potenzialm ... notebookcheck.it Torna a Raccoon City tra poco più di due settimane. Il trailer di lancio di Resident Evil Requiem anticipa gli orrori in arrivo il 27 febbraio. #StateOfPlay x.com Nel nuovo Spettacolare Trailer di RESIDENT EVIL REQUIEM, non solo vediamo il ritorno di un personaggio storico della serie... Ma anche Leon arrivare a Raccoon City e varcare il Dipartimento di Polizia, dopo 30 anni... #ResidentEvil #ResidentEvilRequ facebook