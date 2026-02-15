Cantù-Aquila Trento | dove vedere la partita e ultime notizie

L’Acqua S.Bernardo Cantù affronta la Dolomiti Energia Trento questa sera, perché cerca di consolidare la sua posizione in classifica. La partita si svolge al PalaBancoSella di Cantù, dove i tifosi possono seguire l’evento in diretta o in streaming online. Gli allenatori puntano su una difesa compatta e scelte rapide in attacco, mentre i giocatori si preparano a dare il massimo sul campo.

L’Acqua S.Bernardo Cantù ospita la Dolomiti Energia Trentino in una sfida che combina intensità difensiva e transizioni rapide, offrendo un focus tattico utile a comprendere le dinamiche di entrambe le squadre nel complemento della stagione. Cantù cerca conferme dopo la sconfitta interna contro Cremona, mentre Trento arriva da una serie di risultati positivi sia in campionato sia in EuroCup, e approccia l’incontro con fiducia e margini di miglioramento. l'incontro è in programma domenica 15 febbraio 2026 alle ore 18.00 e sarà trasmesso su lbATV. È la sedicesima sfida tra Cantù e Trento in campionato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

