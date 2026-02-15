Canicattì Aica spiega | criticità idriche radicate e nessuna definizione di città illegale

Aica ha spiegato che i problemi idrici di Canicattì derivano da criticità ormai radicate e che, nonostante le accuse, la città non può essere definita illegale. La questione diventa più complessa considerando le difficoltà di distribuzione dell’acqua e le infrastrutture obsolete che complicano il servizio. La discussione si concentra sulla mancanza di interventi efficaci per migliorare la situazione, nonostante le ripetute segnalazioni da parte dei residenti.

Canicattì e la Crisi Idrica: Aica Respinge le Accuse e Rivendica il Proprio Ruolo. Canicattì, comune in provincia di Agrigento, è al centro di un acceso dibattito sulla gestione dell’approvvigionamento idrico. L’azienda Aica, gestore del servizio idrico integrato, ha risposto alle accuse di irregolarità, chiarendo il proprio ruolo e le azioni intraprese per affrontare una situazione complessa, aggravata da criticità infrastrutturali di lunga data e amplificata dall’attenzione mediatica nazionale, culminata con un servizio nella trasmissione “Mattino 5”. La presidente del Cda, Danila Nobile, ha negato con forza di aver definito la città “illegale”.🔗 Leggi su Ameve.eu

Aica ha negato le accuse sulla gestione idrica di Canicattì, chiarendo di non aver mai dichiarato che la città sia illegale.

Da oggi a Canicattì l'acqua nei serbatoi comunali aumenta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.