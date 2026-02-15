Canicattì Aica spiega | criticità idriche radicate e nessuna definizione di città illegale
Aica ha spiegato che i problemi idrici di Canicattì derivano da criticità ormai radicate e che, nonostante le accuse, la città non può essere definita illegale. La questione diventa più complessa considerando le difficoltà di distribuzione dell’acqua e le infrastrutture obsolete che complicano il servizio. La discussione si concentra sulla mancanza di interventi efficaci per migliorare la situazione, nonostante le ripetute segnalazioni da parte dei residenti.
Canicattì e la Crisi Idrica: Aica Respinge le Accuse e Rivendica il Proprio Ruolo. Canicattì, comune in provincia di Agrigento, è al centro di un acceso dibattito sulla gestione dell'approvvigionamento idrico. L'azienda Aica, gestore del servizio idrico integrato, ha risposto alle accuse di irregolarità, chiarendo il proprio ruolo e le azioni intraprese per affrontare una situazione complessa, aggravata da criticità infrastrutturali di lunga data e amplificata dall'attenzione mediatica nazionale, culminata con un servizio nella trasmissione "Mattino 5". La presidente del Cda, Danila Nobile, ha negato con forza di aver definito la città "illegale".
Crisi idrica e accuse, Aica respinge le polemiche: “Mai detto che è una città illegale, ecco la verità su Canicattì”
Aica ha negato le accuse sulla gestione idrica di Canicattì, chiarendo di non aver mai dichiarato che la città sia illegale.
Più acqua nei serbatoi comunali, Aica: "Riduzione graduale delle turnazioni a Canicattì"
Da oggi a Canicattì l'acqua nei serbatoi comunali aumenta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
