Cancellieri ha portato Cantù alla vittoria contro l’Aquila Trento, ma il risultato non modifica il cammino della squadra di Trento. La partita si è svolta con intensità, con i padroni di casa che hanno imposto il ritmo fin dai primi minuti, sfruttando soprattutto le riprese da tre punti. Nonostante la sconfitta, Trento continua a credere nel suo progetto e a lavorare per migliorare.

Una serata impegnativa in LBA ha visto Cantù imporsi su L’Aquila Trento, con una gestione del gioco capace di imporre ritmo e precisione dall’arco. Di seguito, un’analisi neutra e basata sui fatti emersi dalla conferenza stampa del tecnico ospite, utile per leggere dinamiche e segnali evidenziati al termine della partita. Cantù ha preso controllo fin dall’avvio, mettendo in mostra una precisione dall’arco che si è attestata su livelli molto elevati, contribuendo a costruire un punteggio consistente. Le percentuali da tre sono risultate decisamente alte, con una quota vicina al 60%, elemento che ha influenzato l’inerzia del match. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Cancellieri: l'energia di Cantù non cancella il percorso dell'Aquila Trento

Matas Jogela ha dichiarato di essere pronto a affrontare l’impatto fisico contro l’Aquila Trento, dopo aver lavorato intensamente in allenamento.

