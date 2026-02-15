Cancellieri | l' energia di Cantù non cancella il percorso dell' Aquila Trento
Cancellieri ha portato Cantù alla vittoria contro l’Aquila Trento, ma il risultato non modifica il cammino della squadra di Trento. La partita si è svolta con intensità, con i padroni di casa che hanno imposto il ritmo fin dai primi minuti, sfruttando soprattutto le riprese da tre punti. Nonostante la sconfitta, Trento continua a credere nel suo progetto e a lavorare per migliorare.
Una serata impegnativa in LBA ha visto Cantù imporsi su L’Aquila Trento, con una gestione del gioco capace di imporre ritmo e precisione dall’arco. Di seguito, un’analisi neutra e basata sui fatti emersi dalla conferenza stampa del tecnico ospite, utile per leggere dinamiche e segnali evidenziati al termine della partita. Cantù ha preso controllo fin dall’avvio, mettendo in mostra una precisione dall’arco che si è attestata su livelli molto elevati, contribuendo a costruire un punteggio consistente. Le percentuali da tre sono risultate decisamente alte, con una quota vicina al 60%, elemento che ha influenzato l’inerzia del match. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Cantù-Aquila Trento: dove vedere la partita e ultime notizie
Matas Jogela: "Pronti a reggere l'impatto fisico dell'Aquila Trento
Matas Jogela ha dichiarato di essere pronto a affrontare l’impatto fisico contro l’Aquila Trento, dopo aver lavorato intensamente in allenamento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Basket Serie A, Dolomiti Energia Trento batte Varese 84-78: Forray guida, Battle trascina e playoff più vicini; Openjobmetis, trasferta a Trento con l’obbligo di provare il colpo; Sabato c'è Siracusa-Catania, decisiva per entrambe; Trento chiude la stagione regolare superando Ulm, le pagelle.
Trento, parla Cancellieri: Squadra coesa e spavalda, a Bologna ci abbiamo credutoMassimo Cancellieri ha parlato del successo della sua Dolomiti Energia Trentino nel blitz di Bologna, nell'intervista uscita stamani su La Gazzetta dello Sport a firma Giuseppe ... pianetabasket.com
Trento, Cancellieri: «Toto Forray con il suo cuore si è portato dietro tutti»Vittoria per 84-78 per la Dolomiti Energia Trentino, che resiste e si prende i due punti contro la Openjobmetis Varese. Coach Massimo Cancellieri in conferenza stampa: ... pianetabasket.com
Aquila Basket Trento. Ginuwine · Pony. Buon San Valentino facebook
Nuove date “GrandTour LA VITA È ADESSO” L’AQUILA Teatro del Perdono 30/08/26 TRENTO Trentino Music Arena 2/09/26 Prevendite L’Aquila verrà comunicata a breve Biglietti TRENTO dalle ore 14.00 di mercoledì 11 febbraio e 14.00 di giovedì 12 febbrai x.com