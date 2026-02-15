Cancellieri | l' energia di Cantù non cancella il percorso dell' Aquila Trento

Cancellieri ha portato Cantù alla vittoria contro l’Aquila Trento, ma il risultato non modifica il cammino della squadra di Trento. La partita si è svolta con intensità, con i padroni di casa che hanno imposto il ritmo fin dai primi minuti, sfruttando soprattutto le riprese da tre punti. Nonostante la sconfitta, Trento continua a credere nel suo progetto e a lavorare per migliorare.

Una serata impegnativa in LBA ha visto Cantù imporsi su L’Aquila Trento, con una gestione del gioco capace di imporre ritmo e precisione dall’arco. Di seguito, un’analisi neutra e basata sui fatti emersi dalla conferenza stampa del tecnico ospite, utile per leggere dinamiche e segnali evidenziati al termine della partita. Cantù ha preso controllo fin dall’avvio, mettendo in mostra una precisione dall’arco che si è attestata su livelli molto elevati, contribuendo a costruire un punteggio consistente. Le percentuali da tre sono risultate decisamente alte, con una quota vicina al 60%, elemento che ha influenzato l’inerzia del match. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Matas Jogela ha dichiarato di essere pronto a affrontare l'impatto fisico contro l'Aquila Trento, dopo aver lavorato intensamente in allenamento.

