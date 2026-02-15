Campoli è il giorno del Carnevale | carri e maschere già in festa tra le contrade
Campoli del Monte Taburno si anima con la sfilata di Carnevale, un evento che porta in strada carri e maschere creando un’atmosfera di festa. La manifestazione si svolge oggi, domenica 15 febbraio, attirando famiglie, bambini e visitatori da altri paesi vicini. Le contrade del paese si preparano a mostrare le loro creazioni colorate, mentre i partecipanti già si divertono tra carri decorati e costumi vivaci.
Tempo di lettura: 2 minuti Campoli del Monte Taburno si colora di allegria. È in corso oggi, domenica 15 febbraio, la tradizionale Sfilata di Carnevale, uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità e capace ogni anno di coinvolgere famiglie, bambini e visitatori provenienti anche dai paesi limitrofi. Fin dalle prime ore della mattinata, la Villa Comunale è stata il punto di ritrovo per carri allegorici, gruppi in maschera e tanti bambini pronti a vivere una giornata di festa. Alle ore 9 è partita la prima sfilata che sta attraversando le contrade Greci, Martini e Pantanella, portando musica, colori e animazione anche nelle aree rurali del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Il Carnevale della magia: Ronciglione si veste di festa tra colori, maschere e carri | FOTO
A Ronciglione il Carnevale si fa sentire forte e chiaro.
Carnevale, che feste! Tra carri e maschere il divertimento è qui
Il Carnevale in Emilia-Romagna rappresenta un’occasione di festa e tradizione, con eventi che coinvolgono tutta la comunità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’Occhio di Pernice, memoria del Chianti Classico: Pieve di Campoli lo svela a Taste 2026; Frosinone, difesa dell'ospedale San Benedetto di Alatri: nuova chiamata per sindaci e amministratori; Comuni montani, ok alla lista. Barone: Intesa raggiunta grazie a Lega e ministro Calderoli. Inseriti 52 comuni sanniti; LA RICHIESTA DI ARRESTO PER ZANNINI. Tre motivi molto chiari che dimostrano l'esistenza di un accordo affinché la gita dorata a Capri fosse pagata dagli imprenditori favoriti dal politico.
Benevento, elezioni provinciali: il caso Campoli agita il votoBenevento. «Nel caso di comunicazioni pervenute dai comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno e il giorno prima della votazione, l’ufficio elettorale provvede a fare ... ilmattino.it
Martedì 27 gennaio Il Centro Studi "Pasquale Mastroianni" nel Giorno della Memoria ospita i ragazzi della classe terza della scuola secondaria di primo grado dell'istituto E. Gorga sede di Campoli Appennino. facebook