Campoli del Monte Taburno si anima con la sfilata di Carnevale, un evento che porta in strada carri e maschere creando un’atmosfera di festa. La manifestazione si svolge oggi, domenica 15 febbraio, attirando famiglie, bambini e visitatori da altri paesi vicini. Le contrade del paese si preparano a mostrare le loro creazioni colorate, mentre i partecipanti già si divertono tra carri decorati e costumi vivaci.

Tempo di lettura: 2 minuti Campoli del Monte Taburno si colora di allegria. È in corso oggi, domenica 15 febbraio, la tradizionale Sfilata di Carnevale, uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità e capace ogni anno di coinvolgere famiglie, bambini e visitatori provenienti anche dai paesi limitrofi. Fin dalle prime ore della mattinata, la Villa Comunale è stata il punto di ritrovo per carri allegorici, gruppi in maschera e tanti bambini pronti a vivere una giornata di festa. Alle ore 9 è partita la prima sfilata che sta attraversando le contrade Greci, Martini e Pantanella, portando musica, colori e animazione anche nelle aree rurali del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campoli, è il giorno del Carnevale: carri e maschere già in festa tra le contrade

A Ronciglione il Carnevale si fa sentire forte e chiaro.

Il Carnevale in Emilia-Romagna rappresenta un’occasione di festa e tradizione, con eventi che coinvolgono tutta la comunità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.