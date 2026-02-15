Campobello di Licata palestra irregolare scoperta dai Nas | disposta la chiusura per 90 giorni

I Nas hanno scoperto a Campobello di Licata una palestra senza le autorizzazioni necessarie e hanno deciso di chiuderla per 90 giorni. Durante il controllo, gli ispettori hanno riscontrato che l’attività non rispettava le norme di sicurezza e igiene, mettendo a rischio i clienti. La struttura, situata nel centro cittadino, era frequentata da numerosi appassionati di fitness.

Ispezione igienico-sanitaria dei militari in una struttura della zona nord-est del centro abitato. Mancano parere sanitario e titoli professionali del titolare, possibile stop definitivo in caso di mancato adeguamento Una palestra risultata priva dei requisiti previsti dalla normativa è stata chiusa a Campobello di Licata al termine di un controllo effettuato dal Comando dei Nas. L'intervento dei militari è scattato a seguito di un'ispezione igienico-sanitaria condotta in una struttura situata nella zona nord-est del centro abitato. Nel corso degli accertamenti, il Nucleo antisofisticazioni ha rilevato che il titolare dell'attività non ha esibito il parere igienico-sanitario obbligatorio relativo ai locali destinati all'attività ginnica.