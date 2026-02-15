Campionati italiani di nuoto per salvamento Lifesaver 2026 | ottimi risultati per la Marzudia

Ottimi risultati per l'atleta della società sportiva Marzudia di Brindisi, in occasione dei campionati italiani di nuoto per salvamento Lifesaver 2026. Giacomo Micaletti, classe 2013, che dopo essersi classificato in ben 4 specialità ai recenti Campionati Italiani Assoluti di Nuoto Lifesaving disputatisi a Riccione, riesce ad agguantare un ulteriore importante traguardo. Infatti grazie ai piazzamenti ottenuti nelle prove sostenute, per sommatoria di punteggi, accederà di diritto al Grand Prix di specialità, campionato che si svolgerà nella medesima cittadina il prossimo Maggio. Tale gara raccoglierà i primi 16 atleti d'Italia di categoria che rappresentano il top di specialità, facendoli gareggiare in tutte e sei le gare di cui il campionato è composto, al fine di identificare l'atleta più forte in "assoluto".