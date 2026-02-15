Campania allerta meteo gialla | Avellino in vista di domenica piovosa e temperature miti Monitoraggio costante

Il maltempo colpisce Avellino a causa dell’arrivo di una perturbazione, portando piogge diffuse e temperature più miti. La protezione civile ha attivato il monitoraggio continuo per tenere sotto controllo la situazione. La pioggia prevista potrebbe interessare anche le zone più alte della città, influenzando i trasporti e le attività all’aperto.

Avellino si prepara alla domenica di pioggia: allerta meteo e monitoraggio costante in Campania. Avellino si appresta ad affrontare una domenica caratterizzata da maltempo, con piogge previste e un’allerta meteo di livello giallo estesa sull’intera regione Campania. Le precipitazioni, attese nella notte tra sabato e domenica, potrebbero raggiungere complessivamente 0,9 millimetri, mentre le temperature oscilleranno tra 7 e 13 gradi Celsius. Le autorità locali e regionali monitorano costantemente la situazione, pronte a intervenire in caso di necessità. Un fine settimana instabile: il quadro meteorologico in dettaglio.🔗 Leggi su Ameve.eu Maltempo in Campania: prorogata l’allerta meteo gialla fino a domenica mattina Nuova allerta meteo gialla in Campania dalle 15 di oggi domenica 4 gennaio per 24 ore È stata emessa un'allerta meteo gialla in Campania, valida dalle 15 di oggi, domenica 4 gennaio, alle 15 di domani, lunedì 5 gennaio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di giovedì 12 febbraio 2026; Maltempo a Napoli e in Campania, allerta meteo gialla per temporali; Allerta meteo arancione a San Valentino sulla Campania: temporali e vento forte sabato 14 febbraio; Arriva il ciclone di San Valentino: allerta arancione in Calabria, gialla in 4 regioni - Aggiornamento del 13 Febbraio delle ore 20:47. Allerta meteo prorogata in Campania, ma livello ridotto a gialloL’allerta meteo resta attiva in Campania fino alle ore 18 di domenica 15 febbraio. La Protezione civile regionale, sulla base delle valutazioni del Centro ... cronachedellacampania.it E' ancora maltempo in Campania, prorogata allerta meteo: temporali fino a domenicaDal livello arancione si passa al giallo ma temporali fino a domani ... msn.com #Campania- Peggiora il meteo, per alcune zone della Campania è allerta arancione. Fino a domenica mattina previsti forti temporale e forte vento #Meteo #Temporali #VentoForte #Pioggia #AllertaArancione #NanoTV facebook