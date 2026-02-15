Camorra omicidio Colalongo | arrestati i tre presunti assassini

I carabinieri hanno arrestato tre uomini sospettati di aver ucciso Ottavio Colalongo, un commerciante di Napoli, in seguito a una lite scoppiata nel suo negozio. I sospetti sono stati fermati nelle scorse ore mentre cercavano di lasciare la città a bordo di un'auto. La polizia ha rinvenuto un'arma da fuoco nel loro veicolo, collegandola al delitto.

L'agguato avvenuto il 17dicembre 2025 a Scisciano, nell'ambito della lotta per le piazze di spaccio tra il clan Luongo-Covone-Aloia e il gruppo criminale dei Filippini Sono gravemente indiziati per l'omicidio di Ottavio Colalongo le tre persone arrestate dai carabinieri. Per delega del procuratore distrettuale di Napoli, i militari di Castello di Cisterna hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli. I fatti si riferiscono all'omicidio di Ottavio Colalongo, avvenuto il 17 dicembre 2025 a Scisciano. Ai tre, gli inquirenti contestano a vario titolo i reati di omicidio, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Questa mattina a Scampia, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in vari quartieri, arrestando quindici persone ritenute legate al clan Raia.

