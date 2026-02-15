Calvarese affonda La Penna | L’errore è grave era Bastoni quello da ammonire per simulazione Non ero d’accordo con la designazione 

Gianpaolo Calvarese ha criticato duramente La Penna dopo un grave errore nel derby d’Italia di ieri sera. L’arbitro aveva ammonito Bastoni per simulazione, ma in realtà il giocatore era stato toccato da un avversario. Calvarese ha spiegato che si tratta di un errore grave e ha ammesso di non essere d’accordo con la designazione. Anche alcuni tifosi hanno commentato l’episodio, sottolineando la decisione sbagliata.

Gianpaolo Calvarese ci è andato giù duro con l’arbitro La Penna dopo il clamoroso errore nel derby d’Italia di ieri sera. Vediamo che cosa ha detto. La Juve incassa il sostegno tecnico di Gianpaolo Calvarese dopo le polemiche di San Siro. L’ex arbitro di Serie A ha affidato a X la sua analisi tranciante sulla direzione di gara di Federico La Penna, focalizzandosi sull’episodio decisivo: l’espulsione di Pierre Kalulu. ULTIMISSIME JUVE LIVE Secondo l’esperto, il secondo giallo comminato al giocatore è un errore grave. La lettura corretta avrebbe dovuto punire Alessandro Bastoni, colpevole di una simulazione netta che avrebbe dovuto portare alla sua di espulsione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

