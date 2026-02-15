Calvarese affonda La Penna | L’errore è grave era Bastoni quello da ammonire per simulazione Non ero d’accordo con la designazione
Gianpaolo Calvarese ha criticato duramente La Penna dopo un grave errore nel derby d’Italia di ieri sera. L’arbitro aveva ammonito Bastoni per simulazione, ma in realtà il giocatore era stato toccato da un avversario. Calvarese ha spiegato che si tratta di un errore grave e ha ammesso di non essere d’accordo con la designazione. Anche alcuni tifosi hanno commentato l’episodio, sottolineando la decisione sbagliata.
Gianpaolo Calvarese ci è andato giù duro con l’arbitro La Penna dopo il clamoroso errore nel derby d’Italia di ieri sera. Vediamo che cosa ha detto. La Juve incassa il sostegno tecnico di Gianpaolo Calvarese dopo le polemiche di San Siro. L’ex arbitro di Serie A ha affidato a X la sua analisi tranciante sulla direzione di gara di Federico La Penna, focalizzandosi sull’episodio decisivo: l’espulsione di Pierre Kalulu. ULTIMISSIME JUVE LIVE Secondo l’esperto, il secondo giallo comminato al giocatore è un errore grave. La lettura corretta avrebbe dovuto punire Alessandro Bastoni, colpevole di una simulazione netta che avrebbe dovuto portare alla sua di espulsione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Espulsione Kalulu, Marelli boccia La Penna: «Errore grave. Non c’è contatto fra il francese e Bastoni. Sul mancato intervento del Var…»
Marelli ha criticato l’arbitro La Penna per aver espulso Kalulu durante la partita tra Milan e Inter, sostenendo che non c’era alcun contatto tra il francese e Bastoni.
Rocchi attacca Bastoni: “La Penna non è stato il solo a sbagliare, c’è stata una simulazione chiara”
Gianluca Rocchi ha criticato Bastoni dopo l'episodio durante Inter-Juve, riconoscendo che anche La Penna ha commesso errori.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Calvarese: Secondo giallo per Kalulu inesistente, errore grave di La PennaL'ex arbitro ha analizzato la direzione di gara vista durante Inter-Juventus, macchiata da un evidente sbaglio ... msn.com
Inter-Juventus, Calvarese: Inesistente il secondo giallo a Kalulu. Decisione avventataUna decisione avventata e sbagliata macchia la prestazione di Federico La Penna, alla gara più importante della sua carriera. Questo. tuttomercatoweb.com
Doppio vantaggio per la Lazio ma poi spreca delle occasioni clamorosa di affondare. La Juve ci crede e pareggia al 97' 3 punti buttati facebook