Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi | orari 15 febbraio tv streaming italiani in gara

Oggi, domenica 15 febbraio, si disputa la dodicesima giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e sono in programma nove gare che potrebbero regalare medaglie agli italiani. La giornata si svolge tra le piste di Cortina e le strutture di Milano, con gli atleti azzurri determinati a migliorare il loro bottino. Dopo un sabato difficile, caratterizzato da sfortune e qualche delusione, la squadra italiana cerca di risalire la china e affronta le sfide con grande concentrazione.

Oggi domenica 15 febbraio va in scena la dodicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio nove titoli e l'Italia spera di rimpinguare il proprio bottino dopo un sabato avaro di soddisfazioni e anche caratterizzato dall'ingiustizia subita da Pietro Sighel sui 1500 metri, dall'uscita di Alex Vinatzer in gigante e dal quinto posto di Lisa Vittozzi nella sprint di biathlon. Lo sci alpino offrirà l'attesissimo gigante femminile a Cortina d'Ampezzo: Federica Brignone tornerà all'attacco dopo aver trionfato nel superG e proverà a stupire ancora una volta, ma attenzione anche a Sofia Goggia e a Lara Della Mea tra le porte larghe dell'Olympia delle Tofane.