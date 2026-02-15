Calendario hockey ghiaccio maschile oggi Olimpiadi 2026 | orari partite 15 febbraio tv

Oggi si gioca l’ultima giornata della fase a gironi del torneo di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché le squadre vogliono assicurarsi un posto nei quarti di finale. La giornata si svolge con partite che iniziano già al mattino e si concludono in serata, trasmesse in diretta sulla televisione italiana.

Ultima tornata di incontri per la fase a gironi del torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Ancora tante partite in agenda per delineare quali squadre (4) accederanno direttamente ai quarti di finali e quali invece verranno coinvolte nei playoff. In questa domenica 15 febbraio, saranno 4 i match in programma: prima il Gruppo A con Svizzera-Cechia alle ore 12.10 e Canada-Francia alle 16.40, poi il Gruppo C, con Danimarca-Lettonia alle ore 19.10 e infine USA-Lettonia alle ore 21.10. Un menù interessante soprattutto per capire canadesi e statunitensi come chiuderanno le rispettive prime parti dei loro cammini e anche le rappresentative europee come si collocheranno nella maxi-griglia per i playoff. 🔗 Leggi su Oasport.it

