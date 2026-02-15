Calcio promozione b United rigore sbagliato Ma poi è rimonta

united carpi 1 sanmichelese 1 UNITED CARPI: Chiossi, Gazzini, Kundome, Mora, Paramatti (46’ Amura), Cavallini, Garlappi, Pellacani, Kolaveri (54’ Malagoli), Nadiri (71’ Baraldi), Crispino. A disp. Benetti, Cinelli, Nappa, Gianasi, Amedei, Vezzani. All: Gilioli SANMICHELESE: Paganelli, Costa, Merli, Baisi, Tardini (71’ Notari), Farina, Alicchi, Spezzani, Peddis, Manzini, Vernia. A disp. Brandoli, Doku, Ashong, Ferrari, Rafrari, Teneggi, Gorzanelli, Geti. All. Rubicondo (Azzurro squalificato) Arbitro: Vitale di Bologna Reti: 17’ Baisi, 68’ Nadiri Note: espulso al 48’ Kundome, ammoniti Peddis, Kundome Nell’insolito anticipo delle 12 a Campogalliano lo United Carpi pur in dieci riprende la Sanmichelese e fa un favore al Medolla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel match tra Milan e Genoa, terminato 1-1, la partita è rimasta aperta fino all'ultimo secondo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Calcio, Promozione e Prima Categoria: anticipi per Solierese e Pol. Nonantola, scontri diretti per Mirandolese e Cavezzo, derby Vis San Prospero-Junior Finale; Promozione B - I tabellini della 23a giornata; Anticipi del sabato, le partite di oggi 14 febbraio 2026 LIVE. I risultati in tempo reale; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori.

Calcio, Promozione e Prima Categoria: anticipi per Solierese e Pol. Nonantola, scontri diretti per Mirandolese e Cavezzo, derby Vis San Prospero-Junior Finaledi Simone Guandalini - Tornano in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Promozione e di Prima Categoria. Di seguito tutte le gare in programma, categoria per ... sulpanaro.net

Calcio, Promozione e Prima Categoria: scontro diretto tra Castellarano e Medolla San Felice, derby della Bassa Cavezzo-Mirandolese e Rivara-Vis San Prosperodi Simone Guandalini - Tornano in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Promozione e Prima Categoria. Di seguito tutte le gare in programma, categoria per ... sulpanaro.net

Promozione Gir. A - Andata di Coppa, Asd Soccer Trani avanti 2-0 sul San Marco #sport #calcio #promozione facebook

Calcio, Promozione: il Luino si prende il derby con una doppietta di Piazza, tre punti chiave x.com