Calcio promozione b Il Castelnuovo si sblocca Successo in inferiorità

Il Castelnuovo ha vinto contro la Solierese grazie a una rimonta in dieci uomini, dopo essere rimasto in inferiorità numerica. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-1, regalando una vittoria importante alla squadra di casa. Menozzi e Gilioli hanno segnato i gol decisivi, portando i tre punti alla squadra locale.