Calcio promozione b Il Castelnuovo si sblocca Successo in inferiorità
Il Castelnuovo ha vinto contro la Solierese grazie a una rimonta in dieci uomini, dopo essere rimasto in inferiorità numerica. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-1, regalando una vittoria importante alla squadra di casa. Menozzi e Gilioli hanno segnato i gol decisivi, portando i tre punti alla squadra locale.
castelnuovo 2 solierese 1 CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Bellei Ponzi, Baroni, Manini, Lodi, Mazzoli, Cantaroni (73’ Copertino), Bellentani (77’ Goldoni), Ienna. A disp.: Ripesi, Giovanardi, Roveri, Veneri, Cavani, Paltrinieri, Reggiani. All. Casagrandi SOLIERESE: Tosi, Giannelli, Tagliavini, Marani, Vignocchi (70’ Dapoto), Boschetti, Pagano, Vaccari, D’Ambrosio (87’ Ronchetti), Fennino, Caselli (83’ Bartolomeo). A disp.: Prejmerean, Iannacone, De Matteis, Ravo, Schirmo, Bozzani. All. Giuseppe Greco Arbitro: Berardo di Bologna Reti: 11’ Caselli, 45’ (rig.) Bellentani, 93’ Goldoni Note: espulsi al 62’ Fontanesi e al 90’ Boschetit, ammoniti Cantaroni, Goldoni, Vignocchi, Boschetti, Bartolomeo Dopo oltre 2 mesi il Castelnuovo sotto il diluvio e in 10 torna a festeggiare battendo la Solierese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Calcio Dilettanti, Promozione. Montombraro-Antonelli, è addio. Stasera si gioca: il programma
Questa sera si gioca la partita tra Montombraro e Antonelli, ma il clima è diverso dal solito.
LIVE Inter-Liverpool 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: match equilibrato che non si sblocca
Segui in tempo reale il match di Champions League tra Inter e Liverpool, terminato 0-0.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
️Promozione Gir. A - Andata di Coppa, Asd Soccer Trani avanti 2-0 sul San Marco #sport #calcio #promozione facebook
Calcio, Promozione: il Luino si prende il derby con una doppietta di Piazza, tre punti chiave x.com