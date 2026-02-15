Calcio Parma-Verona 2-1 | decide Pellegrino

Il nome di Pellegrino emerge come protagonista del match tra Parma e Verona, quando il suo gol di testa nel recupero decide il risultato. La partita si è complicata per il Verona, che ha giocato in dieci per oltre 80 minuti, e alla fine non è riuscito a mantenere il pareggio. Il Parma, invece, ha sfruttato l'occasione per portare a casa la vittoria.

Roma, 15 feb. (askanews) – Con un gol di testa di Pellegrino nel recupero il Parma risolve una partita complicatissima, contro il Verona che resiste in 10 per più di 80? e poi si arrende 2-1. Il Parma, avanti dopo appena 3? con un gran tiro da fuori di Bernabé e in superiorità numerica dall’11’ per l’espulsione di Orban, si fa raggiungere poco prima dell’intervallo da un rigore di Harroui causato da un’ingenuità di Circati. Nella ripresa Strefezza colpisce la traversa, il muro dell’Hellas resiste fino al 93?, quando Pellegrino la risolve L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it Parma-Verona 2-1, decide Pellegrino al 93? Il Parma ha vinto 2-1 contro il Verona, grazie a un gol di Pellegrino al 93°, portando a casa i tre punti in una partita combattuta allo stadio Tardini di Parma. Verona-Parma 1-2, decide la doppietta di Pellegrino Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Parma - Hellas Verona in Diretta Streaming | DAZN IT; Parma-Hellas Verona: convocati e probabili formazioni; Parma-Verona: probabili formazioni e statistiche; Calcio Serie A: Parma-Hellas Verona. Segui la diretta testuale. Parma-Verona 2-1, la risolve il gol di Pellegrino al 93'b>??Z? ?!o?0u0016?F??? tu0004}f?1?9u001f?hu0001$QU&???;?7???u0011?$u0016a?H???b??y??`?u????g?!????u0017fu0016?f'Gj!?I?J?L0?u0005fu0017h5?l u000f:? ... sport.sky.it Calcio Serie A: Parma-Hellas Verona 2-1Gialloblù beffati in pieno recupero. Dopo aver recuperato lo svantaggio al termine del primo tempo, il gol di Pellegrino al 93mo spegne le speranze degli scaligeri che hanno giocato in dieci per 80’ p ... rainews.it Serie A, Parma-Verona 2-1 e Cremonese-Genoa 0-0: gol di Bernabé, Harroui e Pellegrino Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giornata-25-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-milan-na facebook Il guizzo di Pellegrino rilancia il Parma e affonda il Verona: è 2-1 al Tardini. Pari a reti bianche tra Cremonese e Genoa x.com