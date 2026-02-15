Calcio Napoli nasce ‘Evoluzione’ | la fanzone ufficiale della Curva B

Oggi nasce ‘Evoluzione’, la nuova fanzone ufficiale dei tifosi del Napoli, creata dagli ultras della Curva B. Prima della partita contro la Roma, in programma alle 20:45, i tifosi si riuniscono per dare il via a questa iniziativa, che vuole rafforzare il senso di appartenenza e coinvolgere ancora di più i supporter azzurri.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nasce oggi la fanzone dei tifosi del Napoli. Gli ultras della Curva B, prima della gara casalinga contro la Roma, in programma questa sera alle ore 20,45, lanciano ‘Evoluzione’. “La comunicazione è una componente fondamentale per costruire. Per anni si è cercato di rendere la curva la nostra e soprattutto la tua casa. Un posto dove a prescindere dal risultato ci si emoziona, ci si diverte, senza smettere mai di tifare – si legge sulla brochure -. Ad ogni partita, alla fine del primo tempo, ti aspettiamo giù nel ballatoio per provare nuovi cori e fare aggregazione. Uniti siamo invincibili”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

