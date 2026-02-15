Oggi gli ultras della Curva B del Napoli lanciano ‘Evoluzione’, la loro nuova fanzine ufficiale, prima della partita contro la Roma in programma alle 20,45. La prima uscita si concentra sulle storie dei tifosi e sugli ultimi incontri della squadra, con un focus speciale sulla passione che unisce tutto il settore.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nasce oggi la fanzine dei tifosi del Napoli. Gli ultras della Curva B, prima della gara casalinga contro la Roma, in programma questa sera alle ore 20,45, lanciano ‘Evoluzione’. “La comunicazione è una componente fondamentale per costruire. Per anni si è cercato di rendere la curva la nostra e soprattutto la tua casa. Un posto dove a prescindere dal risultato ci si emoziona, ci si diverte, senza smettere mai di tifare – si legge sulla brochure -. Ad ogni partita, alla fine del primo tempo, ti aspettiamo giù nel ballatoio per provare nuovi cori e fare aggregazione. Uniti siamo invincibili”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Calcio Napoli, nasce ‘Evoluzione’: la fanzine ufficiale della Curva B

