Calcio | Letta ' Bastoni non va convocato in Nazionale'

Enrico Letta ha scritto sui social che Bastoni non deve essere convocato in Nazionale, in seguito alla partita tra Inter e Juventus. Letta ha motivato la sua opinione sottolineando che il difensore non ha mostrato sufficiente livello per rappresentare l'Italia in questa fase. La sua dichiarazione arriva dopo aver analizzato le recenti prestazioni di Bastoni durante le ultime gare.

Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Bastoni non va convocato in Nazionale". Lo scrive sui social l'ex premier Enrico Letta a proposito di Inter-Juventus. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Calcio: Letta, 'Bastoni non va convocato in Nazionale' Espulsione Kalulu, Enrico Letta senza pietà su Bastoni: «Non va convocato in nazionale» Enrico Letta critica Alessandro Bastoni dopo l’espulsione di Kalulu, affermando che il difensore dell’Inter non dovrebbe essere più chiamato in nazionale. Bastoni diventa un caso, Enrico Letta: “Non va convocato in Nazionale”. Cosa dice il codice etico Alessandro Bastoni ha scatenato polemiche dopo aver simulato un fallo, portando all’espulsione di Kalulu e attirando l’attenzione di molti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Perché Bastoni non può essere squalificato con la prova tv nonostante la simulazione su Kalulu; Bastoni simula, Kalulu viene espulso: svista clamorosa dell'arbitro ma il VAR non può intervenire; Furia Juventus, Comolli e Chiellini durissimi: Non si può parlare di calcio, è stato inaccettabile; L’esultanza antisportiva di Bastoni per aver fatto espellere Kalulu: l’arbitro ha abboccato. Calcio: Letta, 'Bastoni non va convocato in Nazionale'Roma, 15 feb (Adnkronos) - Bastoni non va convocato in Nazionale. Lo scrive sui social l'ex premier Enrico Letta a proposito di Inter-Juventus. iltempo.it Bastoni diventa un caso, Enrico Letta: Non va convocato in Nazionale. Cosa dice il codice eticoAlessandro Bastoni ha provocato l'espulsione di Kalulu con una simulazione, diventata oggetto di polemiche e discussioni ... fanpage.it #Calcio #SerieD, occhio al derby #Monastir - #LatteDolce Calcio Serie D, domani pomeriggio in programma il 24 turno di campionato: fra le altre sfide, il Monastir reduce di due vittorie di fila ospiterà il Latte Dolce reduce dal pareggio contro l'Olbia. facebook