25a giornata dal sapore, se non decisivo, quantomeno dai risvolti particolarmente importanti in Serie A 2025-2026. La sfida tra Inter e Juventus, con un certo numero di polemiche, va ai nerazzurri, che passano nel finale e, in questo sabato calcistico tricolore, si ritrovano a vedere lo scudetto non troppo lontano visti anche gli otto punti di vantaggio sulle concorrenti. Ed è anche l’unica vittoria in casa di oggi. COMO-FIORENTINA 1-2 Due espulsi, tre gol e una vittoria che rimette in linea di galleggiamento la Fiorentina nel tentativo di evitare la retrocessione (ora aggancia il Lecce a 21 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio: Inter, vittoria sulla Juventus e fuga. Atalanta e Fiorentina passano in trasferta

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Coppa Italia. La Lazio è in semifinale: Bologna battuto ai calci di rigore - La Lazio vince la lotteria dei rigori a Bologna ed è in semifinale; Inter devastante: cinque gol e due 'prime volte' contro il Sassuolo; Inter-Juve e il tabù Derby d’Italia: la capolista sfida anche la maledizione bianconera; Serie A: vittorie pesanti per Parma e Lecce, manita dell'Inter al Sassuolo e pari tra Juventus-Lazio.

Inter in fuga, la vittoria sul Lecce vale il più sei. Chivu: Grande atteggiamentoPio Esposito per la fuga interista grazie al recupero di campionato, Conte scivola a meno sei dalla vetta a parità di partite e solo Allegri può tenere la scia. Il tecnico interista soddisfatto e cont ... sport.quotidiano.net

Inter, Chivu replica a Conte dopo la vittoria sull'Atalanta: 'Non mi interessa'Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha espresso con chiarezza la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta a Bergamo contro l’Atalanta, un successo che permette ai nerazzurri di chiudere il 2025 ... it.blastingnews.com

SERIE A I L'Inter batte la Juventus 3-2 a S.Siro CRONACA e FOTO Decide sul 2-2 il gol di Zielinski al 90'. Bianconeri in 10 dal 42' per l'espulsione di Kalulu #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/02/14/in-campo-inter-juventus-3-2-diretta-e-fot facebook