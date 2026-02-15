Calcio esordio vincente per Mandorlini sulla panchina del Ravenna | Juventus Next Gen ko 2-0

Il nuovo allenatore del Ravenna, Andrea Mandorlini, ha ottenuto una vittoria immediata contro la Juventus Next Gen, grazie a due gol nel primo tempo. La partita si è giocata domenica pomeriggio al stadio Benelli, dove i giallorossi hanno dominato la scena. Fischnaller e Bianconi hanno segnato le reti decisive, portando i padroni di casa a un risultato positivo.

Nonostante due cartellini rossi ricevuti nella ripresa, i giallorossi mantengono le due reti di vantaggio segnate nel primo tempo Parte bene l'avventura di mister Mandorlini sulla panchina del Ravenna. Domenica pomeriggio i giallorossi battono 2-0 la Juventus Next Gen al Benelli con gol di Fischnaller e Bianconi nel primo tempo. Buona prestazione dei padroni di casa con tante occasioni create, più difficoltà nella ripresa a causa dei cartellini rossi rimediati prima da Bani (60') poi da Anacoura (77'). Con una gara in più, i romagnoli si portano a -7 dalla capolista Arezzo, mentre l'Ascoli resta terzo a -2 dai bizantini dopo la vittoria sul Bra.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

