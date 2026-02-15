Il liceo “Satriani – Lombardi” di Mesoraca ha avviato un progetto pratico per insegnare agli studenti come promuovere il Made in Italy, attirando l’attenzione sulla qualità locale. Durante l’attività, gli studenti hanno ideato nuove strategie di branding per valorizzare i prodotti calabresi e rafforzare il legame con il territorio.

Il Liceo che Crea Brand: Gli Studenti di Mesoraca Ridisegnano il Made in Italy. Un progetto didattico innovativo ha trasformato il Liceo “Satriani – Lombardi” di Mesoraca, in Calabria, in un laboratorio di branding per le eccellenze del territorio. Gli studenti, nell’ambito di un indirizzo dedicato al “Made in Italy”, hanno ideato e sviluppato una serie di marchi d’impresa, spaziando dalla cosmetica naturale all’agroalimentare, dimostrando una sorprendente maturità progettuale e un legame profondo con le tradizioni locali. L’iniziativa, presentata a febbraio 2026, rappresenta un modello di integrazione tra scuola e mondo del lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Liceo del Made in Italy “promosso” si distingue come un punto di riferimento nel valorizzare l’eccellenza italiana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.