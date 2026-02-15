Giuseppe Conte accusa il governo di non aver affrontato abbastanza le minacce ricevute a Caivano, dove 32 famiglie rischiano di perdere il lavoro con il marchio Harmont & Blaine. La crisi colpisce duramente un’area già segnata da problemi economici e sociali. Meloni aveva promesso cambiamenti, ma ora sembra scomparsa dal panorama politico locale, lasciando le persone a vivere l’angoscia quotidiana di un’eventuale perdita di stabilità.

"Spenti i riflettori e le fanfare mediatiche, che fine ha fatto il 'modello Caivano'? In queste ore 32 persone, 32 famiglie, vivono a Caivano l'angoscia del licenziamento da un giorno all'altro da parte del marchio 'Harmont & Blaine': è un dramma sempre, ma lo è soprattutto in un territorio che deve riscattarsi economicamente e socialmente, un territorio su cui Meloni aveva annunciato svolte e miracoli, salvo poi non presentarsi nemmeno alle elezioni comunali col suo partito. Soprattutto in quei territori il Governo non puo' proprio permettersi di applicare il 'modello Meloni' di indifferenza verso 32 mesi di crollo della produzione industriale, verso il boom di cassa integrazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Caivano, minacce a Meloni e don Patriciello? Giuseppe Conte attacca il governo

A Caivano si riunirà un vertice dopo che don Maurizio Patriciello e Giorgia Meloni hanno ricevuto lettere minatorie e foto intimidatorie.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d’urgenza un comitato per la sicurezza a Caivano dopo le minacce rivolte a don Patriciello e a Giorgia Meloni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.