Caimi genio di famiglia Dalla ’schiscetta’ alla camera del silenzio

Caimi Brevetti ha deciso di presentare le sue soluzioni acustiche in fiera, dopo aver sviluppato tecnologie innovative per eliminare l’eco e il riverbero. La famiglia Caimi, nota nel settore, ha puntato su prodotti come le camere del silenzio, dove anche il respiro più lieve si trasforma in un suono ovattato. La società ha investito mesi di ricerca per perfezionare ambienti che isolano dal rumore esterno e migliorano la qualità del silenzio.

Caimi Brevetti porta in fiera la sua competenza nella creazione del silenzio perfetto: la camera senza eco e quella del riverbero, dove ogni respiro diventa un urlo. "È un momento istituzionale in cui il design italiano deve rappresentare se stesso. Il Salone del mobile è un grande evento internazionale – dice Gianni Caimi, titolare della Caimi Brevetti – In quei giorni Milano diventa la città più importante del mondo. Un po' come per le Olimpiadi, attrae decine di migliaia di visitatori, richiamati sia dal Salone che dal Fuorisalone. Per le aziende parteciparvi è uno sforzo economico, ma se non ci si fa vedere è difficile fare apprezzare i propri prodotti".