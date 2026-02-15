Busso! Striscio! Volo! | tutto esaurito al torneo di maraffone con 128 giocatori

Il torneo di maraffone con 128 partecipanti si è concluso con il tutto esaurito, dopo che le urla di “Busso! Striscio! Volo!” hanno riempito la Sala “Fulgor” della parrocchia di Sant’Egidio Abate a Gambettola. Le voci dei giocatori si sono mescolate all’entusiasmo generale, mentre gli appassionati si sfidavano con entusiasmo. La serata ha visto una grande partecipazione, con molti che hanno seguito le mosse dei contendenti dal vivo.

Ad aggiudicarsi il prestigioso Trofeo "La Caveja" e i premi in prodotti tipici locali è stata la coppia composta da Nereo Paganelli ed Emanuele Bastoni di Sala di Cesenatico "Busso! Striscio! Volo!". Sono state queste le grida cariche di passione che hanno animato, nella serata di venerdì, la Sala "Fulgor" della Parrocchia di Sant'Egidio Abate a Gambettola. Il tradizionale Torneo di Maraffone, organizzato da RomagnaBanca Credito Cooperativo e giunto alla sua 27esima edizione, ha registrato ancora una volta il "tutto esaurito" con la partecipazione di 128 giocatori (64 coppie) tra soci e clienti dell'istituto.