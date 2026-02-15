Bus verso le stazioni la Regione cede | gara per gestirle stop all’affidamento diretto a Trenord
La Regione ha deciso di mettere a gara il servizio di gestione degli autobus che collegano le stazioni ferroviarie ai Comuni lombardi, ponendo fine all’affidamento diretto a Trenord. Questa decisione nasce dalla necessità di migliorare i collegamenti nelle zone meno servite e di coinvolgere nuovi operatori nel settore. Entro luglio 2026, si apriranno ufficialmente le procedure di gara per affidare il servizio a chi offrirà le soluzioni più efficienti. In particolare, l’obiettivo è garantire trasporti più puntuali nelle aree periferiche e meno frequentate, dove il trasporto pubblico spesso fatica a rispondere alle esigenze dei cittadini.
Milano, 15 febbraio 2026 – Sarà lanciata entro luglio del 2026 la gara per la gestione di tutte quelle linee di autobus che collegano alle stazioni ferroviarie quei Comuni lombardi che di stazioni ferroviarie sono privi, quei Comuni che si trovano in aree non particolarmente coperte dal trasporto pubblico locale, in aree a bassa domanda. Detto altrimenti: la gara riguarda quelli che sono conosciuti come «i servizi autobus integrativi al servizio ferroviario regionale». A decidersi per un bando pubblico è stata Regione Lombardia, come ovvio. La decisione, però, non è stata spontanea ma sollecitata a più riprese dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), che ha contestato già da tempo la procedura da sempre seguita da Palazzo Lombardia per queste linee: affidarle direttamente e in automatico a Trenord, che poi ricorre, però, a subaffidamenti.
"La gara su Cerbero smentisce l’affidamento diretto",commenta Siclari
L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Daniele Siclari, consigliere comunale e coordinatore di Forza Italia, riguardo alla gara su Cerbero.
Siclari:“La gara su Cerbero smentisce l’affidamento diretto, avevamo ragione noi”
Daniele Siclari, consigliere comunale e coordinatore di Forza Italia, critica la decisione sulla gara relativa a Cerbero, sostenendo che questa smentisce l'affidamento diretto e conferma le sue posizioni.
