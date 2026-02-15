Burattinarte d’Inverno a Grinzane Cavour arriva Un po’ di Pulcinella
Il Teatro del Secchio di Milano porta “Un po’ di Pulcinella” a Grinzane Cavour, causando entusiasmo tra gli appassionati di burattini. La compagnia ha scelto il Salone parrocchiale di Gallo Grinzane per questa rappresentazione, prevista per domenica 15 febbraio. La scena si anima con le marionette di Pulcinella, portando un sorriso nel cuore delle Langhe.
Un Sorriso dal Secchio: Pulcinella Illumina le Langhe con “Burattinarte d’Inverno”. Grinzane Cavour, cuore delle Langhe piemontesi, si prepara ad accogliere un appuntamento speciale: domenica 15 febbraio, il Salone parrocchiale di Gallo Grinzane ospiterà lo spettacolo “Un po’ di Pulcinella” della compagnia Il Teatro del Secchio di Milano. L’evento, terzo appuntamento della rassegna “Burattinarte d’Inverno”, celebra la tradizione della Commedia dell’Arte e delle guarattelle napoletane, offrendo un’esperienza teatrale unica per spettatori di ogni età. Un’Eredità di Maschere e Sorrisi. La rassegna “Burattinarte d’Inverno” si propone di portare un tocco di magia e tradizione nel cuore delle Langhe.🔗 Leggi su Ameve.eu
