Buon compleanno Claire Bloom Florinda Bolkan…

Oggi 15 febbraio, Claire Bloom compie gli anni. L’attrice britannica festeggia in un momento in cui il suo volto è ancora molto presente sul grande schermo, dopo aver recitato in numerosi film e spettacoli teatrali. Nata nel 1931, Bloom ha interpretato ruoli memorabili che hanno lasciato il segno nel cinema internazionale. Accanto a lei, altri personaggi noti come Florinda Bolkan, attiva in pellicole degli anni Settanta, e Cesare Geronzi, ex banchiere influente, hanno festeggiato il loro compleanno. La giornata segna anche le ricorrenze di figure come Matt Groening, creatore dei

Buon compleanno Matt Groening, Monica Cirinnà, Claire Bloom, Gabriel Paletta, Cesare Geronzi, Florinda Bolkan, Franco Oppini, Carmelo Lo Monte, Lorenza Lei, Andrea Rigoni, Rolando Bianchi, Emanuele Scagliusi, Alessandro de Vitis. Oggi 15 febbraio compiono gli anni: Mario Vulpiani, direttore della fotografia; Claire Bloom, attrice; Cesare Geronzi, banchiere; Vittorio Chiarini, ex ciclista; Florinda Bolkan, attrice; Lamberto Nazzareno Gestri, politico; Lucia Rizzi, pedagogista, scrittrice; Domenico Starnone, scrittore, sceneggiatore; Antonio Andò, politico; Ezio Minigutti, ex calciatore; Ignazio Arcoleo, ex calciatore Palermo, Genoa, allenatore; Giuseppe Rossiello, politico; Gerardo Amato, attore; Enzo Scatragli, orafo, scultore, medaglista; Franco Oppini, cabarettista, attore; Giuseppe Pavone, ex calciatore Foggia, Inter, dirigente.