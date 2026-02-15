Buldorini assolto in appello | Facebook e Inrca finisce la battaglia legale per il post contestato

Buldorini assolto dall’accusa di diffamazione: la vicenda dell’Inrca e una battaglia per la trasparenza amministrativa. Luca Buldorini, vicepresidente della Provincia, è stato assolto con formula piena dalla Corte d’Appello di Ancona dall’accusa di diffamazione. Il procedimento era nato da una querela dell’ex assessore ai servizi sociali di Appignano, Danilo Monticelli, in relazione a un post pubblicato su Facebook nel dicembre 2020. La vicenda, durata oltre cinque anni, ruota attorno alla complessa gestione del progetto Inrca, un’eredità testamentaria destinata alla realizzazione di una casa di riposo che da tempo attende una soluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Appignano: Corte d’Appello ribalta condanna Buldorini per diffamazione, post Facebook al centro della vicenda Inrca.La Corte d’Appello di Ancona ha deciso di assolvere Luca Buldorini, vicepresidente della Provincia di Macerata, dopo averlo condannato in primo grado per un post su Facebook che aveva criticato l’ex assessore comunale Danilo Monticelli.

