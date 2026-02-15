Dopo il match tra Inter e Juventus, CBS Sports ha criticato l’arbitro, definendolo il miglior giocatore in campo. La causa è l’episodio tra Kalulu e Bastoni, che ha suscitato molte discussioni sui social e sui giornali sportivi. Le immagini dell’azione sono state condivise in tutto il mondo, alimentando le polemiche sulla gestione della partita.

Nella serata di ieri, nel post partita di Inter-Juventus, le immagini legate all'episodio clamoroso di Kalulu e Bastoni hanno fatto ben presto il giro del mondo, facendo sollevare tantissime opinioni e commenti. A parlarne sono stati anche i giornalisti di CBS Sports. Mike Grella su Paramount + nell'aprire la nuova puntata ha dichiarato: "Il miglior giocatore dell'Inter questa sera è stato l'arbitro, nella partita più importante della stagione il giocatore più importante dell'Inter è stato l'arbitro e questo è un fatto". Non siete d'accordo su entrambi i gialli vero" - "Sul primo giallo non sono d'accordo, il giocatore della Juve lo tocca appena e lui (Barella ndr. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bufera internazionale dopo Inter-Juventus. CBS Sports: “L’arbitro il giocatore migliore”

L'arbitro La Penna, coinvolto in diverse polemiche, si trova al centro di una nuova bufera dopo la partita tra Inter e Juventus.

Un commento sorprendente ha attirato l’attenzione durante una trasmissione della CBS: alcuni commentatori hanno detto che l’arbitro è stato il miglior protagonista della partita dell’Inter.

