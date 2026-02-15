Bufera internazionale dopo Inter-Juventus CBS Sports | L’arbitro il giocatore migliore
Dopo il match tra Inter e Juventus, CBS Sports ha criticato l’arbitro, definendolo il miglior giocatore in campo. La causa è l’episodio tra Kalulu e Bastoni, che ha suscitato molte discussioni sui social e sui giornali sportivi. Le immagini dell’azione sono state condivise in tutto il mondo, alimentando le polemiche sulla gestione della partita.
Nella serata di ieri, nel post partita di Inter-Juventus, le immagini legate all'episodio clamoroso di Kalulu e Bastoni hanno fatto ben presto il giro del mondo, facendo sollevare tantissime opinioni e commenti. A parlarne sono stati anche i giornalisti di CBS Sports. Mike Grella su Paramount + nell'aprire la nuova puntata ha dichiarato: "Il miglior giocatore dell'Inter questa sera è stato l'arbitro, nella partita più importante della stagione il giocatore più importante dell'Inter è stato l'arbitro e questo è un fatto". Non siete d'accordo su entrambi i gialli vero" - "Sul primo giallo non sono d'accordo, il giocatore della Juve lo tocca appena e lui (Barella ndr.
Bufera su La Penna. Chi è l'arbitro di Inter-Juventus finito al centro delle polemiche
L'arbitro La Penna, coinvolto in diverse polemiche, si trova al centro di una nuova bufera dopo la partita tra Inter e Juventus.
“Il miglior calciatore dell’Inter è stato l’arbitro”: ecco commentano la Serie A alla Cbs
