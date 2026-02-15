Rocchi ha commentato l’arbitraggio di Inter-Juve dopo le polemiche scoppiate per l’espulsione di Kalulu, che ha influenzato il risultato della partita. L’arbitro ha definito evidente la simulazione di un giocatore bianconero, accusando chi ha cercato di screditarlo. Nel frattempo, Chiellini aveva criticato l’operato degli arbitri senza fare nomi, portando Rocchi a rispondere duramente e a difendere le proprie decisioni. La tensione si è alzata subito dopo il fischio finale, con entrambe le parti che si sono scambiate accuse dirette.

Il designatore replica anche a Chiellini, il quale ieri lo ha attaccato senza nominarlo Rocchi scende in campo all’indomani di Inter-Juve e della bufera che si è scatenata per l’errore di La Penna, colpevole di aver espulso ingiustamente Kalulu rovinando una partita. Il designatore di A e B ammette l’errore, “ la decisione di La Penna è chiaramente errata “, attaccando però Bastoni: “ Simulazione chiara “. Post Inter-Juve: Rocchi difende La Penna e attacca Bastoni (AnsaFoto) – Calciomercato.it “Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla – le parole di Rocchi all’ANSA – La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: perché ieri c’è stata una simulazione chiara, l’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bufera Inter-Juve, Rocchi all’attacco: “Simulazione chiara. Provano a fregarci”

Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale, ha spiegato che l'espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus è stata una simulazione evidente, anche se l’arbitro ha commesso un errore.

Gianluca Rocchi ha criticato la decisione dell’arbitro La Penna di espellere Kalulu durante il derby tra Inter e Juventus, accusando una simulazione evidente e sostenendo che si cerca di ingannare la squadra.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.