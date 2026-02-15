Brutto incidente in Calabria scontro tra due auto

Un incidente grave si è verificato ieri pomeriggio nel Bivio Bagni, vicino a Catanzaro, quando due auto si sono scontrate frontalmente. La causa sembra essere stata una manovra azzardata di uno dei veicoli, che ha portato a un impatto violento. Una giovane donna è rimasta incastrata tra le lamiere di una delle auto e ha bisogno di soccorsi immediati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze per estrarla e prestarle assistenza.

Calabria, Giovane Incastrata tra le Lamiere: Dinamica e Preoccupazioni per la Sicurezza Stradale. Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio, 14 febbraio 2026, nei pressi del Bivio Bagni, lungo la strada che collega Catanzaro a Lamezia Terme in Calabria. Una giovane donna, alla guida di una Fiat Panda, è rimasta incastrata tra le lamiere a seguito di una collisione con un autofurgone. L'intervento dei vigili del fuoco e del personale medico del SUEM 118 è stato tempestivo, ma la situazione della conducente rimane delicata. L'Incidente e i Primi Soccorsi. L'allarme è scattato alle 15:06 quando la centrale operativa dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, ha ricevuto la segnalazione dell'incidente.