Brooklyn Beckham si è infastidito quando Gordon Ramsay gli ha ricordato le sue origini, dopo che lo chef aveva commentato sulla famiglia Beckham. Ramsay aveva detto a Brooklyn di non dimenticare le sue radici, ma il giovane non ha reagito bene. Nei giorni scorsi, il giudice di MasterChef ha raccontato di una discussione accesa con il figlio di David e Victoria Beckham, che ha lasciato tutti sorpresi.

Da allora Brooklyn ha smesso di seguire lo chef anche se non è (ancora) arrivato al punto di bloccarlo. Gli amici dei Ramsay sospettano che Brooklyn e sua moglie siano furiosi perché la star televisiva ha parlato della faida familiare in un modo che li ritrae negativamente. «Brooklyn e Nicola non vogliono alcuna critica. Semplicemente non vogliono sentire negatività su di loro. Odiano che si parli di loro a meno che non avvenga in toni entusiasti», ha detto Ramsay riferendosi al ragazzo, augurandosi che sia solo questione di tempo prima che Brooklyn capisca «cosa significano i suoi genitori per lui». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Brooklyn Beckham, lo sgarbo a Gordon Ramsay dopo che lo chef gli aveva detto di «ricordarsi da dove viene»

Holly Ramsay ha scelto di indossare il vestito da sposa della madre, Tana Ramsay, in occasione del suo matrimonio.

Recentemente, il matrimonio del figlio di Victoria e David Beckham ha suscitato commenti e meme sui social.

