Brindisi autobus presi di mira | lanci di pietre e blocchi stradali indagini per risalire ai responsabili

A Brindisi, sabato 14 febbraio 2026, alcuni vandali hanno preso di mira gli autobus lanciando pietre e bloccando le strade, provocando il panico tra passeggeri e autisti. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e mettere fine a questi atti di violenza. Nei due episodi, alcuni mezzi sono stati colpiti ripetutamente mentre si trovavano in circolazione, causando danni alle vetture e tensione tra gli utenti.

Sassaiola sugli Autobus a Brindisi: Cresce l'Allarme per la Sicurezza di Viaggiatori e Autisti. Brindisi è stata scossa sabato 14 febbraio 2026 da due episodi di vandalismo che hanno messo a rischio l'incolumità di chi viaggia sui mezzi pubblici. Gruppi di persone hanno preso di mira autobus della Stp (Società Trasporti Pubblici) in via Caduti di via Fani e via Mantegna, lanciando pietre e, in un caso, bloccando la corsa del veicolo. L'accaduto solleva serie preoccupazioni sulla sicurezza urbana e sull'efficacia delle misure di prevenzione nel rione Sant'Elia e in città. Un Sabato di Paura sulle Linee Urbane.