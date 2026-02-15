brignone sogna una nuova medaglia in gigante scheib favorita ma lotta per il podio apertissima

Federica Brignone punta a conquistare un'altra medaglia in gigante, dopo aver dimostrato grande determinazione nelle ultime competizioni. La sciatrice italiana si prepara a sfidare le avversarie, con Scheib come favorita, ma la corsa al podio resta molto aperta. La gara si svolgerà tra pochi giorni, attirando l’attenzione di tutti gli appassionati.

Dopo le clamorose emozioni vissute nel superG di qualche giorno fa, nel calendario olimpico c’è un altra gara su cui si è messo un circoletto rosso. Si tratta del gigante femminile, perchè in casa Italia cresce l’attesa soprattutto per quello che può fare Federica Brignone. Nessuna delle azzurre al via, però, parte tra le favorite, che sono sicuramente altre, ma la medaglia è possibile e sarebbe la quinta per lo sci alpino a Milano Cortina 2026. Chiaramente Federica Brignone è sotto i riflettori, soprattutto dopo quello che ha fatto in superG. Una seconda medaglia avrebbe davvero del clamoroso per l’azzurra, che non c’è dubbio che avrà il podio come obiettivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lucas Pinheiro Braathen ha dominato la prima manche dello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, lasciando tutti gli avversari indietro.

Federica Brignone fa il suo primo rientro dopo un infortunio di 10 mesi, dimostrando ancora una volta il suo talento.

