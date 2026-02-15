Brignone oro in gigante a Milano Cortina 2026 Frassinetti celebra il traguardo storico e il valore educativo delle vittorie olimpiche azzurre | I giovani nello sport hanno tanto bisogno di esempi positivi

Federica Brignone ha vinto l'oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il 15 febbraio, portando a casa la seconda medaglia d’oro dopo aver dominato anche nel SuperG. La vittoria si è concretizzata grazie a una gara impeccabile sulla pista di Cortina, con una performance che ha sorpreso gli appassionati di sci. Frassinetti sottolinea quanto questa vittoria possa ispirare i giovani, ricordando che lo sport offre esempi concreti di impegno e determinazione.

Federica Brignone conquista la medaglia d'oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 il 15 febbraio, realizzando una doppietta storica dopo il trionfo nel SuperG.