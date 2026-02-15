Brignone è Gigante le avversarie si inchinano! Riguarda la manche che vale l' oro

Federica Brignone ha conquistato l'oro nello Slalom Gigante, dopo aver affrontato dieci mesi di riabilitazione a causa di un grave infortunio alla gamba. La campionessa italiana ha disputato due manche impeccabili, lasciando le avversarie senza possibilità di replica e assicurandosi la vittoria davanti a Hector e Stjernesund.

Federica Brignone l'ha rifatto. 10 mesi dopo il terribile infortunio alla gamba, vince un'altra medaglia d'oro: due manche perfette nello Slalom Gigante Femminile, che le assicurano il primo gradino del podio prima di Hector e Stjernesund. Le due avversarie si inchinano davanti a lei a fine gara. Segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX.