Brignone domina il gigante | La strategia era la precisione in pista
Federica Brignone ha vinto la gara di gigante a Torino, grazie alla sua grande attenzione alla precisione in pista. La sciatrice italiana ha affrontato la prima manche con grande concentrazione, disegnando curve nette e veloci. La sua performance ha sorpreso gli spettatori, che hanno apprezzato la sua abilità nel mantenere il controllo anche nelle curve più strette.
In questa gara olimpica, la protagonista Federica Brignone ha offerto una prestazione di alto livello nella prima manche del gigante femminile, tracciando linee precise e veloci su una pista filante che ha permesso di mettere in evidenza controllo, ritmo e pulizia tecnica. L’esecuzione è stata rapida e incisiva, conquistando il miglior tempo fino a quel momento e aprendo la strada a una possibile chiusura di prova all’insegna dell’efficacia tattica e della sicurezza tecnica. La valdostana ha chiuso la prima frazione con un tempo di 1:03.23, partendo dal pettorale 14 sull’Olympia delle Tofane e imponendo un ritmo molto elevato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Cortina, oggi il Gigante: quattro azzurre in pista. Brignone vuole un altro oro, Goggia in cerca del riscatto
A Dobbiaco, oggi, quattro atlete italiane scendono in pista nel Gigante di Cortina, dove la presenza di Julia Scheib e di altre favorite rende la gara molto combattuta.
Milano Cortina, oggi Brignone e Goggia in pista per il Gigante: tutte le gare di domenica 15 febbraio
Oggi, a Milano Cortina, Federica Brignone e Sofia Goggia scendono in pista per il Gigante a causa delle recenti vittorie.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Federica Brignone oro in SuperG: dall’inferno alla gloria eterna, rivivi il mini movie dell’impresa - Alpine Skiing video; Quinta medaglia d'oro per l'Italia, fantastica Federica Brignone: domina il superG sotto gli occhi di Sergio Mattarella; Brignone super (gigante) ai Giochi: è medaglia d'oro; Brignone vince l'oro nel superG davanti a Mattarella: Ho pensato solo a dare il massimo VIDEO.
Brignone comanda nel giganteBORMIO - L’impresa in superG, con il dolcissimo oro preso contro ogni pronostico e probabilità, non ha soddisfatto Federica Brignon e, dimostratasi brillantissima anche nel gigante. A Bormio, l’azzurr ... laregione.ch
Gigante diretta Olimpiadi: segui Brignone e Goggia a Milano Cortina, la gara femminile liveLe azzurre, insieme a Della Mea e Zenere, cercano un grande risultato. Seconda manche alle 13:30: tutti gli aggiornamenti ... corrieredellosport.it
Federica Brignone è oro olimpico nel SuperG. Dieci mesi dopo un grave infortunio, torna, domina ed entra nella storia. Siamo orgogliosi di te, Federica! #milanocortina2026 facebook
Sfida la nebbia, supera i dubbi, domina la pista conquistando l'oro nel SuperG! Un ritorno leggendario dopo un infortunio devastante. La mitica Federica #Brignone completa il suo palmarès olimpico con il titolo che mancava. Grandissima #Olimpiadilnve x.com