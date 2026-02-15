Brignone domina il gigante | La strategia era la precisione in pista

Federica Brignone ha vinto la gara di gigante a Torino, grazie alla sua grande attenzione alla precisione in pista. La sciatrice italiana ha affrontato la prima manche con grande concentrazione, disegnando curve nette e veloci. La sua performance ha sorpreso gli spettatori, che hanno apprezzato la sua abilità nel mantenere il controllo anche nelle curve più strette.

In questa gara olimpica, la protagonista Federica Brignone ha offerto una prestazione di alto livello nella prima manche del gigante femminile, tracciando linee precise e veloci su una pista filante che ha permesso di mettere in evidenza controllo, ritmo e pulizia tecnica. L'esecuzione è stata rapida e incisiva, conquistando il miglior tempo fino a quel momento e aprendo la strada a una possibile chiusura di prova all'insegna dell'efficacia tattica e della sicurezza tecnica. La valdostana ha chiuso la prima frazione con un tempo di 1:03.23, partendo dal pettorale 14 sull'Olympia delle Tofane e imponendo un ritmo molto elevato.

A Dobbiaco, oggi, quattro atlete italiane scendono in pista nel Gigante di Cortina, dove la presenza di Julia Scheib e di altre favorite rende la gara molto combattuta.

Oggi, a Milano Cortina, Federica Brignone e Sofia Goggia scendono in pista per il Gigante a causa delle recenti vittorie.

