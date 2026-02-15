Brasile il Carnevale ' primitivo' immersi nel fango di Paraty

A Paraty, in Brasile, il Carnevale si svolge tra il fango, un fatto che sorprende molti, e si è trasformato in una tradizione insolita. Durante la festa, i partecipanti si immergono in pozze fangose e si rotolano nelle acque torbide della spiaggia, creando uno spettacolo curioso e diverso dal solito. Questa usanza, radicata nella cultura locale, attira ogni anno un gran numero di persone desiderose di vivere un Carnevale fuori dagli schemi.

(LaPresse) Una festa di carnevale in Brasile, nell'antica città coloniale di Paraty, è caratterizzata da un elemento che sembra avere poca attinenza con i colori tradizionali del carnevale: il fango: I partecipanti a questa insolita festa si ricoprono di fango grigio e si rotolano nelle acque limacciose di una spiaggia. Sotto un sole cocente, le persone ricoperte di fango hanno ballato e intonato canti primordiali. Secondo il sito turistico di Paraty, la tradizione è iniziata nel 1986.

