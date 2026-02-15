Brambilla commenta la sconfitta contro il Ravenna, evidenziando che la partita si è rivelata insolita e sottolineando la qualità degli avversari, che occupano la seconda posizione in classifica senza motivo. Alla fine della gara, l’allenatore ha anche parlato di Licina, difendendo le sue scelte e il rendimento del giocatore.

. Le dichiarazioni del tecnico. Il commento di Massimo Brambilla, a margine della sconfitta in trasferta dalla Juventus Next Gen contro il Ravenna. «L’impressione che ho avuto oggi è che sia stata una partita strana, una partita fatta un po’ a strappi. Il Ravenna è una squadra forte, con giocatori forti, e non per niente è seconda in classifica. Noi, dal canto nostro, ce la siamo giocata. Probabilmente loro potevano chiuderla definitivamente e non avendolo fatto noi potevamo riaprirla, ma non ci siamo riusciti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Brambilla dopo il ko col Ravenna: «Partita strana, loro non sono secondi per caso. Su Licina dico questo»

Alessio Tacchinardi commenta le recenti prestazioni di David, lodandolo dopo il match contro il Sassuolo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.