Edoardo Bove torna in campo dopo 440 giorni dall’arresto cardiaco allo stadio Franc. La sua emozione è palpabile e ha ringraziato i tifosi per il sostegno durante il suo recupero. La sua ripresa rappresenta un momento importante per lui e per la squadra, che ha molto sperato in questo ritorno.

Un ritorno atteso che segna una svolta nel percorso sportivo di Edoardo Bove. A distanza di 440 giorni dall’arresto cardiaco verificatosi allo Stadio Franchi durante Fiorentina-Inter, il centrocampista classe 2002 è tornato a disputare un incontro ufficiale, entrando in campo al minuto 86 con il Watford. L’esordio rappresenta non solo una rimonta fisica, ma l’inizio di una nuova fase della carriera, vissuta all’insegna di rigore, disciplina e fiducia nel percorso di riabilitazione. Il trasferimento in Inghilterra ha avuto un ruolo determinante per il prosieguo della sua storia sportiva. Il regolamento della Championship consente, a differenza di quanto avviene in alcuni contesti italiani, l’attività agonistica a livelli elevati anche con l’impianto di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Bove: «Che emozione tornare in campo! Una sensazione incredibile, grazie a tutti»

Edoardo Bove ha vissuto un momento speciale dopo mesi di infortunio, tornando a giocare con il Watford.

