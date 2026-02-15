Bottiglie di alcolici e merce nascosta tra i vestiti | fermato mentre tenta il colpo al supermercato
Un uomo è stato fermato mentre cercava di rubare bottiglie di alcolici e altri oggetti dal supermercato di via Roma. La polizia ha notato il suo comportamento sospetto mentre si aggirava tra gli scaffali, nascondendo le bottiglie sotto i vestiti prima di attraversare le casse senza pagare. Durante il controllo, sono stati recuperati diversi prodotti nascosti e alcune bottiglie di liquore ancora avvolte nella plastica.
Ha fatto la scorta di alcolici e non solo, arraffandoli dagli scaffali per poi nascondere sotto i vestiti e passare dalla cassa senza pagare. Ma il colpo è sfumato prima ancora che raggiungesse l’uscita del supermercato. L’uomo di 35 anni, cittadino nigeriano con precedenti per furto, rapina e reati legati all’immigrazione, è stato fermato dalla Squadra Volante della Polizia di Stato mentre cercava di lasciare il negozio senza pagare. Secondo quanto ricostruito, l’allarme è scattato grazie alla chiamata al 112 del direttore dell'Esselunga di via Milano: l’uomo si aggirava tra le corsie con fare sospetto, nascondendo merce tra i vestiti, pronto a uscire con bottiglie di alcolici e altri prodotti senza aprire il portafogli.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
