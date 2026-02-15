Borse di studio Inps 2023 24 | 2.000 euro per università e post-lauream domande dal 29 gennaio al 2 marzo

L’Inps ha aperto le domande per le borse di studio 202324, perché vuole sostenere studenti e neolaureati. Chi ha intenzione di fare l’università o un percorso post-lauream potrà ricevere fino a 2.000 euro. Le richieste si possono presentare dal 29 gennaio al 2 marzo, e il bando specifica che il contributo aiuterà a coprire le spese di iscrizione e studio.

L’Inps ha pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione delle borse di studio relative all’anno accademico 2023-2024. Il bando è rivolto agli studenti universitari e a coloro che frequentano corsi di specializzazione post-lauream, figli o orfani di dipendenti e pensionati pubblici. L'articolo Borse di studio Inps 202324: 2.000 euro per università e post-lauream, domande dal 29 gennaio al 2 marzo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Bando INPS, 13mila borse di studio da 2.000 euro per studenti universitari e post lauream: domande dal 29 gennaio L’INPS ha aperto il bando per 13mila borse di studio da 2. Borse di studio ITS 2025: domande dal 27 gennaio al 24 febbraio, contributi da 4.000 euro per studenti fuori sede. Bando Dal 27 gennaio al 24 febbraio 2024 sarà possibile presentare domanda per le borse di studio ITS 2025, offerte dall’INPS. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Borse di studio Inps per 13mila studenti, scadenza prorogata: come fare domanda; Borse di studio INPS, termini prorogati; Borse di studio INPS per corsi di laurea e di specializzazione: domanda entro il 2 marzo; Bando INPS: 13mila borse di studio per Master e corsi universitari. Borse di studio Inps per 13mila studenti, scadenza prorogata: come fare domandaIl termine viene posticipato di quasi un mese. Il contributo è rivolto a studenti universitari e a chi frequenta corsi di specializzazione post-laurea. Tutti i requisiti richiesti, dai risultati ... quifinanza.it Borse di studio INPS per corsi di laurea e di specializzazione: domanda entro il 2 marzoL’INPS mette a bando 13.228 borse di studio per corsi di laurea e di specializzazione. Quali sono i requisiti per partecipare e come fare domanda? - Leggi e prassi / INPS, Pubblico ... msn.com 38 studenti di Gaza hanno vinto delle borse di studio per venire in Italia ma per questi ragazzi meritevoli è calato il silenzio e sono ancora lì. Che la politica faccia qualcosa! facebook