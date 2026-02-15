Bonus balconi 2026 tutto sulle agevolazioni che permettono di risparmiare sui lavori

Il bonus balconi 2026 è stato inserito nel testo del bonus ristrutturazioni, perché il governo ha deciso di integrare questa agevolazione all’interno di un pacchetto più ampio di incentivi per migliorare le case italiane. Un esempio concreto riguarda le detrazioni fiscali applicate ai lavori di rifacimento di balconi e balconcini, che si possono ottenere utilizzando le stesse procedure del bonus ristrutturazioni. Questo significa che chi decide di intervenire sui propri spazi esterni può usufruire di uno sconto fiscale fino al 50-65%, a seconda delle condizioni. La legge stabilisce che le spese sostenute devono essere documentate con bonifici e

Come altre agevolazioni pensate per riqualificare il patrimonio immobiliare italiano, il bonus balconi 2026 non esiste come incentivo autonomo, ma può essere richiesto attraverso il ben più famoso bonus ristrutturazioni, del quale riprende in toto le regole. Siamo di fronte, quindi, a una detrazione fiscale con aliquota al 50% o al 36% (a seconda dell'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi), che viene recuperata nell'arco di dieci anni grazie a un risparmio secco sulle imposte da versare. Quali sono le agevolazioni del bonus balconi. Le agevolazioni che rientrano nel cosiddetto bonus balconi 2026 sono, principalmente, una detrazione Irpef calcolata sulle spese sostenute per effettuare i vari lavori.