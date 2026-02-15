Boniek non si capacita dopo l’espulsione di Kalulu | Ma chi ha fatto sto protocollo!?

. Le dichiarazioni dell’ex fuoriclasse polacco. Anche un mostro sacro del calcio internazionale come Zbigniew Boniek ha deciso di intervenire nel rovente dibattito seguito al Derby d’Italia. L’ex fuoriclasse polacco, da sempre molto attivo sui social e attento alle dinamiche del calcio italiano, ha affidato alla piattaforma X il suo sconcerto per l’episodio che ha visto protagonista Pierre Kalulu, espulso dal direttore di gara La Penna in Inter Juve per una contestatissima seconda ammonizione. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Boniek non ha usato giri di parole per evidenziare quello che ritiene essere un paradosso burocratico del sistema arbitrale moderno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus si infuria dopo che l’arbitro ha espulso Kalulu durante la partita contro l’Inter, ritenendo l’episodio un errore grave che ha compromesso il risultato.

Il 'caso Bastoni' ha scatenato reazioni politiche dopo l'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus, causata dalla simulazione di Bastoni che ha portato al secondo giallo.

