Bomba a mano nel parcheggio olimpico? È andata così | il video

Una bomba a mano è stata trovata nel parcheggio olimpico “P Bore” ieri pomeriggio, e il fatto ha scatenato grande preoccupazione tra i presenti. Un passante ha notato un oggetto sospetto e ha segnalato immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli artificieri, che hanno isolato l’area e messo in sicurezza la zona senza che ci fossero danni o feriti. Un video mostra le operazioni di rimozione dell’ordigno, che si sono svolte in modo rapido e senza incidenti.

È finita nel migliore dei modi la vicenda della bomba a mano trovata nel parcheggio olimpico "P Bore" nel pomeriggio di ieri. Il residuato bellico - che si presentava arrugginito - si trovava lungo l'argine dell'Avisio, parzialmente nascosto dalla neve e in prossimità di un ponte a monte del parcheggio "P. Bore". Da subito l'ordigno è stato prelevato e messo in sicurezza dal personale del Nucleo artificieri per il brillamento. L'operazione è stata coordinata dalla Sala operativa provinciale e si è conclusa in poco tempo, in piena sicurezza e creando disagi minimi alla circolazione lungo la Statale 48 delle Dolomiti, che è stata chiusa per alcuni minuti.