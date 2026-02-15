Bomba a mano nel parcheggio olimpico? È andata così | il video

È finita nel migliore dei modi la vicenda della bomba a mano trovata nel parcheggio olimpico “P Bore” nel pomeriggio di ieri. Il residuato bellico - che si presentava arrugginito - si trovava lungo l’argine dell’Avisio, parzialmente nascosto dalla neve e in prossimità di un ponte a monte del parcheggio “P. Bore”. Da subito l’ordigno è stato prelevato e messo in sicurezza dal personale del Nucleo artificieri per il brillamento. L’operazione è stata coordinata dalla Sala operativa provinciale e si è conclusa in poco tempo, in piena sicurezza e creando disagi minimi alla circolazione lungo la Statale 48 delle Dolomiti, che è stata chiusa per alcuni minuti.🔗 Leggi su Trentotoday.it

