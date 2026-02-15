Bologna vittoria silenziosa a Torino | 2-1 e ottavo posto l’Europa è più vicina

Il Bologna ha vinto contro il Torino con un punteggio di 2-1, portando a casa tre punti importanti che lo avvicinano all’Europa. La partita si è svolta domenica 15 febbraio 2026 nello stadio di Torino, dove le curve erano vuote a causa di sanzioni disciplinari e di un’intensa protesta dei tifosi. Il risultato permette ai felsinei di salire all’ottavo posto in classifica, rafforzando le loro speranze di qualificarsi alle competizioni continentali.

Il Bologna Stende il Torino in un Stadio Silenzioso e Riconquista il Settimo Posto. Il Bologna ha espugnato il campo del Torino con un punteggio di 2-1, in una partita giocata domenica 15 febbraio 2026 in un'atmosfera insolita, con le curve di entrambe le squadre silenziose per motivi differenti. La vittoria permette ai felsinei di salire all'ottavo posto in Serie A, rilanciando le ambizioni europee e confermando la solidità del progetto tecnico di Vincenzo Italiano. Un'Atmosfera Surreale e una Vittoria Importante. La trasferta di Torino si è disputata a porte parzialmente chiuse, un evento che ha accentuato la singolarità della sfida.