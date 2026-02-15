Bologna stende il Torino granata battuti 2-1

Il Bologna ha vinto 2-1 contro il Torino durante la 25ª giornata di Serie A, giocata allo stadio Olimpico-Grande Torino. La squadra emiliana ha segnato il gol decisivo in pieno recupero, sorprendendo i tifosi granata che avevano sperato in un pareggio. La partita si è accesa negli ultimi minuti, quando il Bologna ha sfruttato un errore difensivo del Torino per trovare il 2-1.

(Adnkronos) – Il Bologna batte 2-1 il Torino in un match della 25a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. Per i rossoblù, che tornano alla vittoria dopo 4 sconfitte di file, vanno a segno Moro al 49' e Castro al 70', per i granata gol del momentaneo 1-1 di Vlasic al 62'. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Torino-Lecce 1-0: un gol di Che Adams stende il Lecce e riporta alla vittoria i granata Dopo quattro sconfitte di fila, il squadra di Torino rompe il digiuno e vince 1-0 contro il Lecce. Torino Bologna, centrocampo al completo per Baroni: i tre granata che saranno (di nuovo) a disposizione Questa sera il Torino si prepara ad affrontare il Bologna con il centrocampo al completo. Bologna-Torino 0-0: highlights | Serie A Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Torino - Bologna in Diretta Streaming | DAZN IT; Calcio, l’Atalanta stende la Juventus ed approda in semifinale di Coppa Italia; Primavera Bologna-Torino 1-1: il tabellino; Pari tra Torino e Bologna Primavera: a Baroncioni risponde Pellini. Il Bologna torna alla vittoria e inguaia il Torino, decide CastroSantiago Castro of Bologna Fc celebrates after scoring his team's second goal during the Serie A match between Torino FC and Bologna FC 1909 at Olimpico on February 15, 2026 in Torino, Italy. (Photo ... italpress.com Colpo del Bologna a Torino: 2-1 con autogol di Vlasic e rete di CastroTorna alla vittoria il Bologna di Vincenzo Italiano, che in trasferta batte per 1-2 il Torino di Marco Baroni e ritrova i tre punti in campionato a un mese ... gds.it - PRIMAVERA 2 – Il Como 1907 ‘stende’ il Bologna e corre verso la Primavera 1. Lazio e Napoli sempre sottobraccio - L'articolo completo sul nostro sito #calciofemminileitaliano #calciofemminile facebook